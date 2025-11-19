Assistierter Suizid aus Fellbach: Dustin Schubert und der Tod – emotionalste Begleitung war die des eigenen Vaters

Dustin Schubert war Bestatter und ist seit dem Jahr 2023 Geschäftsführer der Linus Sterbehilfegesellschaft mit Sitz in Fellbach – und das Geschäft boomt.
Sobald das Rädchen gedreht ist, geht es schnell. Die Sterbewilligen müssen das Infusions-Ventil selbst öffnen. Sofort danach tropft ein Narkosemittel in tödlicher Überdosis in die Venen. Aufhalten lässt sich der Vorgang dann nicht mehr. Der Arzt legt nur den Zugang für das todbringende Mittel. „Die Entscheidung bleibt vollständig beim Patienten, auch mit der Möglichkeit, doch noch abzubrechen“, erklärt Dustin Schubert.