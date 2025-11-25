Assan Ouédraogo: Knieverletzung – Youngster von RB Leipzig fällt lange aus

1 Assan Ouédraogo fällt mehrere Wochen aus. Foto: Jan Woitas/dpa/Jan Woitas

Gerade verzeichnet er eine perfekte Woche im DFB-Trikot und bei RB Leipzig – schon kommt ein Rückschlag. Ouédraogo fällt vorerst aus. Ein weiterer Spieler erlitt einen Nasenbeinbruch.











Kaum hat Assan Ouédraogo eine perfekte Woche im Fußball erlebt, schon fällt er verletzungsbedingt länger aus. Der 19-Jährige hat sich eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle zugezogen, teilte sein Verein RB Leipzig mit. Damit wird der Jung-Nationalspieler, der bei seinem Debüt im DFB-Trikot auf Anhieb traf und danach auch gegen Werder Bremen ein Traumtor schoss, dem Tabellen-Zweiten der Bundesliga vorerst fehlen.