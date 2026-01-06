Asphaltwüste in Waiblingen: Den Platz an der Galerie Stihl sollen künftig Pflanzen schmücken

Grün statt Grau lautet die Zukunftsidee für den Platz bei der Galerie Stihl. Die Stadt Waiblingen hat einige Ideen, die sie zum Teil schon 2026 umsetzen will.
Gut Ding will manchmal Weile haben – dranbleiben lohnt sich also. Das hat sich bei der Haushaltsdebatte in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) einmal mehr gezeigt. Mit ihrem Antrag, die asphaltierte Fläche rund um die Galerie Stihl Waiblingen dauerhaft zu begrünen, hat die Grünen-Fraktion nun offene Türen bei den Stadträtinnen und -räten und auch bei der Verwaltung eingerannt. Ganz anders als die CDU-Fraktion, die diesen Schritt bereits im Dezember 2017 vorgeschlagen hatte und damit nicht durchkam.