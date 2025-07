1 Christian Eiberger wird sich erneut für das Amt des Bürgermeisters aufstellen. Foto: Eiberger

Christian Eiberger wurde 2017 zum Bürgermeister von Asperg gewählt – und würde es gerne bleiben. Ende September steht die Wahl an. Diese Aufgaben sieht er auf die Stadt zukommen.











Link kopiert



Christian Eiberger wurde am 24. September 2017 erstmals zum Bürgermeister der Stadt Asperg gewählt – und will es weiter bleiben. Deshalb wird er sich am 28. September 2025 erneut zur Wahl des Bürgermeisters der Stadt Asperg stellen und seine Bewerbung mit Beginn der Bewerbungsfrist am Samstag, 5. Juli 2025, abgeben.