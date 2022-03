1 Beim Abbiegen hat eine 41-Jährige in Asperg einen spektakulären Unfall gebaut. Foto: picture alliance/dpa/Daniel Karmann

Eine 41-jährige Opel-Fahrerin rauscht im Kreis Ludwigsburg durch einen Vorgarten und prallt gegen einen Stromkasten.















Einen spektakulären Unfall hat eine 41-Jährige am Mittwoch in Asperg (Kreis Ludwigsburg) gebaut und dabei einen Schaden von rund 8500 Euro verursacht. Die Frau hatte sich gegen 18 Uhr beim Abbiegen von der Osterholzstraße in den Schwalbenweg zunächst verschätzt und zu stark eingelenkt. Darauf erschrak sie und verwechselte auch noch Gas und Bremse, sodass sie durch einen Vorgarten und über einen Stromkasten sowie eine 1,50 Meter hohe Mauer rauschte. Die Abgrenzung stürzte nach Angaben der Polizei daraufhin ein. Nachdem die 41-Jährige einen Bogen gefahren und wieder auf der Straße gelandet war, touchierte sie dort noch den Renault einer 53-Jährigen.

Der Opel blieb schlussendlich auf der Kreuzung, an der er ursprünglich abgebogen war, stehen. Das Fahrzeug war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Freiwillige Feuerwehr Asperg reinigte die Fahrbahn, zudem war die Hilfe eines Elektrikers erforderlich, der den Stromkasten provisorisch reparierte.