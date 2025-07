Asperg Lurer Platz: Schwimmbecken auf Rädern: Kinder gewöhnen sich in „Wundine“ ans Wasser

Seit 2017 das Asperger Bädle geschlossen hat, fahren die Schulen etwas weiter, damit sich Kinder an das Wasser gewöhnen. Ein Schwimmbecken in einem LKW-Auflieger hilft – kurzfristig.

Eineinhalb Stunden im Wasser toben, während die Mitschüler im heißen Klassenzimmer sitzen – das fühlt sich schon fast an wie Sommerferien. Die sechs Jungs, die vor dem Eingang warten, sind voller Vorfreude und Energie. Wie die letzte Schwimmstunde war? Einstimmiges „gut“ und „das Tauchen hat Spaß gemacht“. In der „Wundine on wheels“ – einem sechs Meter langen Becken auf Rädern – können Kinder bis zum 22. August an das Wasser gewöhnt werden. Ein Besuch in Asperg.

Heinke-Gesa Schlien, Konrektorin der Friedrich-Hölderlin-Schule, bringt die Gruppe in ihrer Hohlstunde zu dem 13,5 Meter langen LKW-Auflieger, in dem sich Umkleiden, Duschen, Toiletten und das Schwimmbecken befinden. Auf dem Rückweg nimmt sie die sechs Mädchen, die davor dran waren, wieder mit. Schneller Wechsel auf dem Lurer Platz. Vor zwei Jahren kam sie mit ihrer Idee, sich auf das Projekt der Joseph Wund Stiftung zu bewerben auf Bürgermeister Christian Eiberger zu und „rannte dort offene Türen ein“, so der Stadtchef. Seither investiert sie viel Zeit in die Planung und Einteilung. Der Mehraufwand lohnt sich: „Die Kinder sind begeistert“, sagt sie.

Lesen Sie auch

Kinder gewöhnen sich ans Wasser

Die Wundine ist für die Nichtschwimmer unter den Erst- und Zweitklässlern der beiden Grundschulen, Kindern aus Kitas und Kindergärten gedacht. Anders als viele annehmen, würde es nicht darum gehen, ihnen schwimmen beizubringen, sondern sie an das Wasser zu gewöhnen, sagt der Schwimmlehrer der Deutschen Kinder-Sport-Akademie Mathija Zezelj. Er behält die Gruppe im Blick, während sich die Jungs Bälle hin und her werfen und gut gelaunt mit den bunten Schwimmbrillen im Gesicht abtauchen.

„Wundine on wheels“ auf dem Lurer Platz in Asperg Foto: Simon Granville

Das Becken ist 1,10 Meter tief, an zwei Stellen liegen Erhöhungen im Wasser. „Die meisten Kinder haben keine Angst, wenn sie festen Boden unter den Füßen haben“, erklärt Zezelj. An welchem Punkt die Kinder sind, wenn sie zu ihm kommen, sei ganz unterschiedlich. Manche Kinder hätten überhaupt keine Berührungsängste, andere müsse man erst an Spritzwasser gewöhnen. Hauptsächlich gehe es darum, dass sich Kinder sicher fühlen, selbstständig an den Beckenrand kommen und sich auf dem Rücken treiben lassen können.

Vier Wundine on Wheels in Baden-Württemberg unterwegs

Die Joseph Wund Stiftung betreibt mittlerweile vier „Wundine on Wheels“, – eine Wortschöpfung aus dem Namen des Stiftungsgründer und dem Wassergeist Undine – die ganzjährig durch Baden-Württemberg fahren. Kommunen, Schulen und Kitas, die keinen geeigneten Zugang zu Wasser haben, können sich darauf bewerben. Finanziert wird das Projekt von der Joseph Wund Stiftung, die Stadt Asperg stellt den Schließ- und Öffnungsdienst, Wasser und Abwasser, Bauzäune und die Prüfung der Wasserqualität.

Christian Eiberger sieht die Wundine als schöne, kurzfristige Option. Auch sein Sohn besucht für zehn Einheiten das mobile Lehrschwimmbecken. „Ich finde es wichtig, dass die Eltern direkt danach weitermachen mit ihren Kindern“, sagt der Bürgermeister.

Asperger Bädle wird dieses Jahr abgerissen

2017 hat das Asperger Bädle geschlossen, fast 55 Jahre lang haben dort Kinder Schwimmen gelernt. Dieses Jahr soll es abgerissen werden – die Stadt kann sich in den finanziell herausfordernden Zeiten weder Sanierung noch Neubau leisten. „In den 60ern wurden viele Bäder gebaut, um allen Kinder das Schwimmen beizubringen – heute können die Kommunen sie nicht mehr unterhalten“, sagt Eiberger bedauernd.

Seit die Wundine auf dem Lurer Platz in Asperg steht, sei Eiberger immer wieder gefragt worden, ob daraus ein wiederkehrendes Projekt werden könne. „Ich möchte das nicht ausschließen, aber ich bezweifle, dass die Chancen groß sind, direkt noch einmal ausgewählt zu werden“, sagt Eiberger. Die Wundine bleibt für die Kinder Aspergs also vorerst eine einmalige Gelegenheit.

Anmeldung Wundine

Termine

„Wundine on Wheels“ steht noch bis zum 22. August in Asperg auf dem Lurer Platz. In den Sommerferien finden dort zehntägige Kurse statt.

Anmeldung

Anmelden können Eltern ihre Kinder auf der Seite der Deutschen Kinder Sport Akademie. Die Kosten liegen bei 122,50 Euro.