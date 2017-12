Asperg im Kreis Ludwigsburg Mit Gullydeckel Schaufensterscheibe eingeschmissen

Von red 23. Dezember 2017 - 12:38 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Asperg (Symbolbild). Foto: dpa

In der Nacht zu Samstag kommt es zu einem spektakulären Einbruch in Asperg: Die unbekannten Täter werfen mit einem Gullydeckel die Scheibe eines Eletrofachgeschäfts ein.

Ludwigsburg - In der Nacht zu Samstag haben gegen 1.50 Uhr unbekannte Täter mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe eines Elektronikgeschäftes in Asperg (Kreis Ludwigsburg) eingeworfen.

Die Täter drangen laut Polizei über die zerstörte Schaufensterscheibe in den Verkaufsraum ein und entwendeten mehrere Elektronikartikel. Anschließend flüchteten sie zu Fuß zu einem in der Nähe abgestellten Auto. Mit dem flüchteten sie dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte. Das Diebesgut kann bislang noch nicht beziffert werden. Der entstandene Sachschaden an der zerstörten Schaufensterscheibe beträgt 2000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 07154/13130 oder beim Polizeipräsidium Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/189 zu melden.