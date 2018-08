Asperg im Kreis Ludwigsburg Leicht bekleideter Betrunkener prügelt sich

Von red/pho 13. August 2018 - 14:30 Uhr

Der 22-Jährige zeigte sich äußerst aggressiv gegenüber den Polizisten (Symbolbild) Foto: dpa

Ein 22-Jähriger schlägert sich auf der Straße mit einem anderen Mann. Die Polizei hat Mühe, den Betrunkenen unter Kontrolle zu bringen. Jetzt erwarten ihn mehrere Anzeigen.

Asperg - Mit einem äußerst aggressiven 22-Jährigen haben es Beamte des Polizeireviers Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) am Sonntag gegen 2.00 Uhr an der Bahnhofstraße in Asperg zu tun bekommen.

Zunächst befand sich der 22-Jährige nach Angaben der Polizei wohl gemeinsam mit einigen weiteren Personen in einer Wohnung. Als er sich dort aggressiv aufführte, sollte er die Wohnung verlassen und wurde von zwei 24 Jahre alten Männern hinaus auf die Straße gebracht. Darauf gerieten der 22-Jährige und einer der beiden 24 Jahre alten Männer aneinander und schlugen sich gegenseitig. Trotz der Anwesenheit der Polizei ging der 22-Jährige, der barfuß war und keine Oberbekleidung trug, wieder auf seinen Kontrahenten los und beleidigte ihn. Als ihn ein Beamter zurück schob, schlug er nach dem Polizisten, der ihn gemeinsam mit einem weiteren Kollegen zu Boden brachte.

Auf der Fahrt zum Revier bedrohte und beleidigte er die Polizisten

Der 22-Jährige wehrte sich nun heftig gegen die Polizisten und versuchte, sich aus ihrem Griff zu befreien. Letztlich gelang es den Beamten, dem jungen Mann Handschellen anzulegen. Auch während der Fahrt zum Polizeirevier Kornwestheim, beleidigte und bedrohte er die Polizisten. Der betrunkene 22-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung.