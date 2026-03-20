Aspach/Oppenweiler: Es wird hoch hergehen – Bürger tragen am Montag Bedenken gegen den Windpark vor

Bei einem Erörterungstermin zur Windkraft in Aspach und Oppenweiler wird es am Montag im Bürgerhaus Backnang wohl hoch hergehen. Vorab gibt es interessante Neuigkeiten zu dem Projekt.
Simon Kistner hat sich darauf eingestellt, dass sein Termin im Backnanger Bürgerhaus am Montag länger dauern wird. Morgens um 9 Uhr beginnt dort der Erörterungstermin für den Windpark Aspach-Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis). Angesichts von 244 Einwendungen gegen das Projekt, die bis zum Stichtag im Dezember fristgerecht eingegangen sind, dürfte die Veranstaltung bis in den Nachmittag gehen.