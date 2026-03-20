Aspach/Oppenweiler: Es wird hoch hergehen – Bürger tragen am Montag Bedenken gegen den Windpark vor

Bei einem Erörterungstermin zur Windkraft in Aspach und Oppenweiler wird es am Montag im Bürgerhaus Backnang wohl hoch hergehen. Vorab gibt es interessante Neuigkeiten zu dem Projekt.

Simon Kistner hat sich darauf eingestellt, dass sein Termin im Backnanger Bürgerhaus am Montag länger dauern wird. Morgens um 9 Uhr beginnt dort der Erörterungstermin für den Windpark Aspach-Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis). Angesichts von 244 Einwendungen gegen das Projekt, die bis zum Stichtag im Dezember fristgerecht eingegangen sind, dürfte die Veranstaltung bis in den Nachmittag gehen.

Wie viele Bürgerinnen und Bürger zu der Veranstaltung kommen, lässt sich schwer einschätzen. Auf der Bühne werden neben Simon Kistner, beim Landratsamt der Dezernent für Mobilität, Umwelt und Bürgerservice, rund 20 Teilnehmende sitzen: Fachleute des Landratsamts, der höheren Forstschutzbehörde aus Freiburg sowie diverse Gutachter, welche im Auftrag der Firma Uhl Windkraft arbeiten – und ein externer Moderator.

Am Montag dürfen alle, die Einwendungen gegen das Projekt fristgerecht eingereicht haben, ihre Bedenken nochmals erläutern, auch Gutachter und Fachleute der Behörden kommen zu Wort. Den Antrag zum Bau von acht Windrädern auf einem Höhenzug bei Aspach und Oppenweiler hatte der Projektierer im Sommer 2024 eingereicht. Die Unterlagen habe das Landratsamt „neutral, objektiv und gründlich“ geprüft, sagt Simon Kistner. Bei den Gutachten verlangte die Kreisbehörde Nachbesserungen und Ergänzungsgutachten.

Die Gemeinde Aspach verweigerte ihr Einverständnis für den Bau – aus Sorge um Quellen und Trinkwasser. Die Gemeinde Oppenweiler versagte ebenfalls ihre Zustimmung, aber nur für jene zwei Windräder, die große Eingriffe in den Wald verursachen würden. Beim Erörterungstermin werden die beiden Anlagen an Standort 5 und 6 jedoch keine große Rolle spielen: Mitte der Woche hat der Bauherr dem Landratsamt mitgeteilt, dass er diese zwei Räder doch nicht bauen will.

Der Windpark Aspach-Oppenweiler soll auf einem bewaldeten Höhenzug entstehen. (Symbolbild) Foto: dpa

Der öffentliche Erörterungstermin sei ein freiwilliges Angebot, das auf einer Entscheidung des Landrats beruhe, betont Simon Kistner: „Die Bürger sollen ihre Einwände nochmal verbal vortragen und ihren Unmut äußern dürfen.“ Die meisten Einwendungen beziehen sich auf die Bereiche Grundwasserschutz, Immissionsschutz und Natur- und Landschaftsschutz. Einige hätten zu Änderungen geführt, sagt Simon Kistner – welche, will er erst am Montag preisgeben.

Angst um Immobilienpreise ist ein großes Thema

Die Angst um die Immobilienpreise spiele eine große Rolle für Bürger, für die Behörde sei das bei einer Genehmigung aber ebenso wenig Thema, wie die Wirtschaftlichkeit eines Projekts, sagt Simon Kistner. Allerdings müssen Bauherren mit einer Bürgschaft der Bank belegen, dass sie einen Anlagen-Rückbau finanzieren können. Der Bauherr muss auch nachweisen, auf welchen Flächen, die er kauft oder pachtet, Habitate für Tiere als Ausgleich geschaffen werden. „Das Einzige, was nicht ausgeglichen werden kann, ist das Landschaftsbild“, so Kistner. Dafür muss der Bauherr zahlen, das Geld fließt in Naturschutzmaßnahmen.

Die Sorge der Gemeinde Aspach, dass Quellen wegen des Baus versiegen könnten, sei unberechtigt, betont Simon Kistner. Gegen Verunreinigungen des Wassers, etwa durch Schmierstoffe, seien die Anlagen heute durch Wannen gesichert.

„Es steht noch nicht fest, welche Entscheidung wir treffen“, betont Simon Kistner. Diese falle erst im Nachgang des Erörterungstermins. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Vorranggebiet gebaut werden darf, hoch. Das Landratsamt rechnet mit Klagen, die jedoch keine aufschiebende Wirkung für den Bau haben. Doch selbst wenn die Kreisbehörde die Genehmigung im Mai erteilen sollte, heißt das nicht, dass bald gebaut wird. Für die Windräder in Welzheim wurde die Genehmigung zum Beispiel im August 2023 erteilt – bisher ohne Folgen.