Aspach: Junger Porsche-Fahrer baut Unfall unter Drogen

1 Bei der Unfallaufnahme vermuten die Polizisten, dass der Fahrer Drogen konsumiert hatte (Symbolfoto). Foto: Stefan Puchner/dpa

In den frühen Morgenstunden verliert ein Porsche-Fahrer in Aspach die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt von der Straße ab. Eine Überprüfung ergibt: Es waren Drogen im Spiel.











Ein 24-Jähriger ist am frühen Mittwochmorgen mit seinem Porsche auf der Bundesstraße 328 in Richtung Backnang (Rems-Murr-Kreis) unterwegs gewesen, als er auf Höhe von Aspach nach links von der Fahrbahn abkam. Nach rund 50 Metern lenkte der junge Mann schließlich nach rechts und krachte gegen das Bankett am rechten Seitenstreifen.