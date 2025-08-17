Aspach im DFB-Pokal: Zwischen Stolz, Frust und Einzigartigkeit

Manchmal wissen Fußballer nicht so recht, wohin mit ihren Gefühlen. Einen solch schwer zu fassenden Moment erlebte auch Volkan Celiktas, der Kapitän des Neu-Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach nach der 0:4-Niederlage im DFB-Pokal in Runde eins gegen Bayern Leverkusen. Da war zum einen die Gewissheit, dass man gegen den Vizemeister mehr als 60 Minuten eine Partie auf Augenhöhe bestreiten konnte und nur mit 0:1 im Rückstand gelegen hatte. Auch die 40-minütige Unwetterunterbrechung brachte die Gastgeber nicht aus dem Rhythmus. Die Emotionen im Stadion hatten die Spieler getragen.

Der Kapitän selbst hatte sogar die Möglichkeit für sein Team in der 39. Minute den Ausgleich zu machen, doch Bayer-Stürmer Patrick Schick, der eine Flanke von Adli zum 1:0 verwertet hatte, kratzte den Ball noch von der Linie. Celiktas war es aber auch, der dann in Halbzeit zwei eine nicht unumstrittene Ampelkarte (64./66.) sah. „Das darf mir so nicht passieren, aber die zweite Gelbe gab es erst, nachdem fünf Leverkusener Spieler den Schiri bearbeitet hatten“, sagt der Leistungsträger.

Erst in Überzahl spielt Bayer Stärken aus

﻿Und diese Dezimierung konnte der Dorfklub dann nicht mehr kompensieren und kassierte noch drei weitere Treffer. In der 74. Minute bedient Neuzugang Poku den Kollegen Arthur. Es war das erste Tor im Trikot der Werkself für den Brasilianer. Kofane (84.) macht wenig später das 3:0. Aspach ruinierte sich seine gute Leistung am Ende etwas selbst, denn als Tasdelen mit gestrecktem Bein in Tapes Hinterbeine rauscht, sieht er dafür glatt Rot (82.). Und dann verwandelte Grimaldo (87.) einen von Stoppel verursachten Elfmeter zum 4:0-Endstand (87.).

Der Vizemeister vollzieht momentan den größten Umbruch der Vereinsgeschichte. Meistertrainer Xabi Alonso steht nun bei Real Madrid an der Seitenlinie. Die Superstars Florian Wirtz (22) und Jeremie Frimpong (24) wechselten zum FC Liverpool in die Premier League. Auch Abwehr-Kante Jonathan Tah (29/zum FC Bayern) und Kapitän Lukas Hradecky (35/zu Monaco) sind nicht mehr dabei. Ganz anders die SG Sonnenhof Großaspach, die mit einem eingespielten Kader das Abenteuer Regionalliga mit zwei Siegen sehr gut gestartet hat und sich auch im Pokal ansprechend präsentierte. „Ich bin stolz auf die Jungs. Wir haben etwas Einzigartiges erlebt, was wir so nie wieder erleben werden“, sagte Celiktas. Die Fans würden wohl mit einem weinenden, aber auch einem lachenden Auge nach Hause fahren. Der Fokus gelte jetzt auf dem Nachholspiel am Dienstag gegen den FSV Frankfurt.