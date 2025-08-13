Aspach: Highlight für Fußball-Fans: Schlagerstar Andrea Berg wird beim Pokalhit gegen Leverkusen im Stadion erwartet

Die SG Sonnenhof Großaspach ist auf das DFB-Pokalspiel am Freitag gegen Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen gut vorbereitet. Auch Schlagerstar Andrea Berg wird im Stadion erwartet.
Mit Großveranstaltungen auf dem Sportgelände Fautenhau kennt sich der „Dorfklub“, wie sich die SG Sonnenhof Großaspach (Rems-Murr-Kreis) selbst bezeichnet, bestens aus. Erst vor wenigen Wochen hat Deutschlands Schlagerqueen Andrea Berg in der Wir-Machen-Druck-Arena „20 Jahre Heimspiel“ gefeiert – mit fast 35 000 Fans an zwei Tagen. Zum Spiel des Regionalligisten in der ersten Runde des deutschen Fußballpokals gegen den amtierenden Vize-Meister Bayer 04 Leverkusen am Freitag, 18 Uhr, werden die Ränge wieder gut gefüllt sein.