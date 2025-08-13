Aspach: Highlight für Fußball-Fans: DFB-Pokal gegen Leverkusen: Wem drückt Schlagerstar Andrea Berg die Daumen?

Die SG Sonnenhof Großaspach ist auf das DFB-Pokalspiel am Freitag gegen Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen gut vorbereitet. Auch Schlagerstar Andrea Berg wird im Stadion erwartet.

Mit Großveranstaltungen auf dem Sportgelände Fautenhau kennt sich der „Dorfklub“, wie sich die SG Sonnenhof Großaspach (Rems-Murr-Kreis) selbst bezeichnet, bestens aus. Erst vor wenigen Wochen hat Deutschlands Schlagerqueen Andrea Berg in der Wir-Machen-Druck-Arena „20 Jahre Heimspiel“ gefeiert – mit fast 35 000 Fans an zwei Tagen. Zum Spiel des Regionalligisten in der ersten Runde des deutschen Fußballpokals gegen den amtierenden Vize-Meister Bayer 04 Leverkusen am Freitag, 18 Uhr, werden die Ränge wieder gut gefüllt sein.

Gut 10 000 Besucherinnen und Besucher, darunter etwa 2000 gegnerische Fans, werden im wohl ausverkauften Stadion erwartet, darunter auch Andrea Berg und ihr Gatte Uli Ferber, die natürlich den Platzherren die Daumen drücken.

Der „Dorfklub“ lebt von seinen Ehrenamtlichen

Unzählige Freiwillige aus den Reihen der Gastgeber stehen am Freitag parat – angefangen bei den Nachwuchsfußballern, die unter anderem als Balljungen im Einsatz sind, bis zu den Alten Herren der SG Sonnenhof Großaspach. „Ohne die wären wir verloren. Wir sind ein Verein und leben vom Ehrenamt“, sagt Lucca Volkmer, der Pressesprecher der SG Sonnenhof Großaspach. Insgesamt seien rund um die Pokalpartie bestimmt an die 50 Mitglieder im Einsatz. „Wir haben mehr Essensstände als sonst aufgebaut und brauchen deshalb auch mehr Helferinnen und Helfer als bei normalen Liga-Spielen.“

Erst im vergangenen Juli verzückte Schlagerkönigin Andra Berg ihre Fans in der Wir-Machen-Druck-Arena, in der morgen die SG Sonnenhof Großaspach auf Bayer 04 Leverkusen im DFB-Pokal spielt. Foto: Gottfried Stoppel

Fachleute werden jedoch auch gebraucht. Für die Begegnung in der ersten Pokalrunde, die live und exklusiv im Bezahlfernsehen übertragen wird, sind zahlreiche Auflagen des DFB zu erfüllen, erklärt Lucca Volkmer. Die Sicherheitsfirma, die seit Jahren die Bergschen Heimspiele begleitet, wird mit viel Personal vor Ort sein – „Die kennen sich hier schließlich bestens aus.“ Die „hauseigenen“ Werbebanner der SG-Partner für die Spiele in der Regionalliga mussten gegen die der DFB-Werbepartner ausgetauscht werden. „Der DFB hat da eine Firma beauftragt. Wir bekommen unser Stadion danach im Urzustand mit unserer Bandenwerbung wieder zurück“, so Volkmer.

Im Jahr 2015 siegte Großaspach in einem Testspiel mit 1:0 gegen Bayer 04

Abseits des Platzes ist alles bereitet für einen schönen Pokalabend auf dem Land. Auf dem Rasen steht die SG Sonnenhof Großaspach indes vor einer wohl kaum lösbaren Aufgabe. Auch wenn die bisherige Bilanz des Regionalliga-Vertreters aus zwei Freundschaftsspielen gegen den Meister und Pokalsieger der Saison 2023/24 ausgeglichen ist. „1999 haben wir auf dem alten Rasenplatz 1:8 gegen Bayer Leverkusen verloren, 2015 haben wir 1:0 gewonnen“, sagt Lucca Volkmer. Das Interesse am Aufeinandertreffen der beiden Vereine sei jedenfalls immens. „Einen solchen Andrang an Pressevertretern habe ich bisher nur einmal erlebt, das war im Juli 2013 als der FC Bayern München zu einem Vorbereitungsspiel da war und Pep Guardiola sein erstes Spiel als Trainer in Deutschland gemacht hat.“ Auch die aktive Fanszene der SG Sonnenhof Großaspach sei heiß auf die Pokalpartie. „Unsere Anhänger haben in wochenlanger Arbeit die größte Stadionchoreografie der Vereinsgeschichte vorbereitet.“

Wegen des Zuschauerandrangs wird es wie bei den Bergschen Heimspielen rund ums Stadion eng werden. Deshalb gelte am Freitag die Einbahnstraßenregelung, die sich seit Jahren bei den Konzerten in der Wir-Machen-Druck-Arena bewährt habe und auch bei Liga-Begegnungen mit hohem Fan-Aufkommen praktiziert werde, erklärt Volkmer. Da es aber nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen in Stadionnähe gibt, empfiehlt der Pressesprecher, möglichst gemeinsam in einem Auto anzureisen und auf der Suche nach Parkplätzen auch die Gewerbegebiete im Umkreis anzusteuern. „Und wir raten allen, frühzeitig zu kommen, es ist schließlich auch was geboten.“ Auf dem Vorplatz beginne das Rahmenprogramm um 15 Uhr und Stadionöffnung sei schon um 16 Uhr.

Eine frühe Anreise zum Spiel empfiehlt sich

Neben der frühen Anreise empfiehlt der Pressesprecher außerdem, möglichst öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. „Vom Bussteig 2a im ZOB Backnang pendeln von 15 Uhr bis 17.45 Uhr Busse im 45-Minuten-Takt zum Stadion und nach Spielende bis 22 Uhr im gleichen Takt wieder zurück.“

Den Pendelverkehr vom Hotel Sonnenhof in Kleinaspach zur Wir-Machen-Druck-Arena in Großaspach wie bei den Heimspielen von Andrea Berg gibt es am Freitag nicht. Das Hotel ist derzeit wegen Betriebsferien geschlossen. „Wo die Mannschaft aus Leverkusen eingecheckt hat, weiß ich nicht, ich vermute mal irgendwo in Stuttgart“, sagt Lucca Volkmer mit einem Grinsen.