Asien Cup: Asyl für weitere iranische Fußballerin in Australien

Eine weitere iranische Spielerin und ein Teammitglied bekommen Asyl, nachdem die Auswahl beim Asien Cup für Aufsehen gesorgt hatte. Fünf Fußballerinnen sind bereits geblieben.
Canberra - Eine weitere iranische Fußballerin sowie ein Mitglied des Teams haben nach dem Aus beim Asien Cup Asyl in Australien erhalten. Das teilte Innenminister Tony Burke in der Hauptstadt Canberra mit. Beide seien nun wieder mit fünf Fußballerinnen vereint, die bereits vor der Rückreise der Auswahl in die Heimat humanitäre Visa erhalten hatten. Die übrige Delegation ist von Sydney aus auf dem Weg ins Heimatland.