9 Neu in der Gastronomie: Anh Tuan Mai hat in Möhringen das Maibach Café eröffnet, seine Frau Thao arbeitet weiterhin im IT-Bereich einer Bank. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Das vietnamesische Sandwich ist in Stuttgart heimisch geworden: Mit dem Maibach Café und Banh Mi Rop haben wieder zwei neue Anlaufstellen für das Streetfood eröffnet. Nach vielen Asien-Reisen ist die Kundschaft bereit dafür.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Fünf-Sterne-Hotels waren bislang sein Arbeitsplatz, zuletzt in Frankfurt am Main: Hotel- und Gastronomiemanagement studierte Anh Tuan Mai. Nun steht der 32-Jährige meistens in der Küche seines kleinen Cafés in Möhringen. Mit seiner Frau Thao wollte er zurück in die Heimat, also nach Stuttgart, weil ihr Sohn auf die Welt kam und ihre Familien hier wohnen. Und er wollte seinen Traum von der Selbstständigkeit verwirklichen. Banh Mis sind seine Spezialität, die französischen Baguettes mit vietnamesischer Füllung. Das Streetfood macht sich gerade in Stuttgart breit: Beim Bohnenviertel eröffnete ebenfalls ein Imbiss. Marcel Wanek war der erste Gastronom, der die Sandwiches in die Stadt brachte.