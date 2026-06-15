Asiatische Tigermücke: Stuttgart hilft Bewohnern im Kampf gegen die Tigermücke

Die Mückensaison hat in diesem Jahr spürbar früher begonnen – und sie könnte auch besonders unangenehm werden. Denn das feucht-warme Wetter bietet perfekte Bedingungen für die kleinen Blutsauger. Das gilt ebenso für einen unliebsamen Gast, der sich vor allem in Süddeutschland und somit auch in Stuttgart und der Region verstärkt verbreitet: die Asiatische Tigermücke. Die Stadt Stuttgart setzt bei der Bekämpfung des Eindringlings vor allem auf die Bürgerinnen und Bürger.

Zunächst sei es wichtig, Wasseransammlungen auf dem Balkon und im Garten zu vermeiden, also potenzielle Brutstätten trockenzulegen, teilt die Stadt mit. Für die Stellen, an denen das nicht möglich ist, etwa nasse Abläufe, Gullys oder Wasserabflüsse im Außenbereich, werde den Menschen in den betroffenen Stadtbezirken Weilimdorf, Vaihingen und Mühlhausen nun aber auch ein Mittel bereitgestellt: Tabletten mit dem Wirkstoff Bti. Bti tötet Mückenlarven ab, ist aber für Menschen und andere Säugetiere genauso wie für Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel und andere Insekten unbedenklich. Auch Pflanzen beeinträchtigt dieses Eiweiß nicht.

Tabletten gegen Tigermücke gibt's nur nach Beratung

Bisher hat die von der Stadt beauftragte Fachfirma ICYBAC in den betroffenen Gebieten Hausbesuche gemacht, die Anwohner zur Beseitigung von Brutstätten beraten und ihnen bei Bedarf auch Bti-Tabletten gegeben. Neu ist nun, dass sich Interessierte aus den nachweislich von Tigermücken heimgesuchten Stadtgebieten ab sofort in ihren Bezirksrathäusern kostenlos mit Bti ausstatten lassen können - allerdings nur nach einer Beratung. Bei dem Gespräch erhalten die Abholer nach Angaben der Stadt Anwendungshinweise zu Bti samt Informationen für die Brutstättenvermeidung. „Der Einsatz von Bti bleibt die Ausnahme für Stellen, die man sonst nicht erreichen kann“, stellt die Stadt klar.

Das sei wichtig, da Bti keinen Unterschied zwischen den Larven der Asiatischen Tigermücke und einigen anderen, unbedenklichen Mückenarten mache, die für die Nahrungskette und Biodiversität wichtig sind. Der Wirkstoff solle daher nicht in naturnahe oder dauerhaft belebte Gewässer wie Gartenteiche und Bäche gelangen. „Das ist im Kampf gegen die Tigermücke auch gar nicht sinnvoll, denn dort regulieren natürliche Fressfeinde die Mückenpopulation, wie Amphibien, Fische, Libellen und andere mehr“, so die Stadt weiter. Für den korrekten Umgang mit Bti sei daher „eine mündliche Einweisung in einem Abgabegespräch gesetzlich vorgeschrieben“.

Tigermücke vermehrt sich sehr schnell

Ansonsten sei das Mittel der Wahl „die Kehrwoche für Garten und Balkon“. Denn die Tigermücke braucht stehendes Wasser für die Vermehrung, die sehr schnell vonstatten geht - von der Eiablage bis zum Schlüpfen der Tigermücke dauert es bei heißen Temperaturen nur sieben Tage. „Mögliche Brutstätten sind typischerweise Regentonnen, Eimer, Gießkannen, Untersetzer, Vogeltränken oder Wasserschalen.“ Aber auch an draußen herumliegendem Kinderspielzeug oder in Abfall, etwa in leeren Dosen, kann sich Wasser sammeln.

Die Asiatische Tigermücke ist auf dem Vormarsch. Zur Bekämpfung sollte man Wasseransammlungen im Garten und auf dem Balkon vermeiden - sowie spezielle Bti-Tabletten einsetzen. Foto: Simon Granville

„Die Eier haften am Innenrand der Gefäße und überstehen auch Trockenheit und Kälte. Schon wenige Minuten Aufwand pro Woche fürs Ausleeren und Ausputzen können helfen, die Zahl möglicher Brutstätten und dadurch auch die Zahl der Tigermücken deutlich zu reduzieren“, sagt Simon Friz, stellvertretender Leiter des Sachgebiets Trinkwasser und Umwelthygiene. „Hierbei können und sollten alle mitmachen, auch wenn in der eigenen Nachbarschaft noch keine Tigermücken gesichtet wurden. Vorbeugen ist angebracht! Diese tagaktiven und stechfreudigen Lästlinge können den Aufenthalt im Freien – ob im Park oder auf dem Balkon oder im eigenen Garten – sonst schnell verderben.“

Außer in Weilimdorf, Vaihingen und Mühlhausen ist durch das Monitoring 2025 inzwischen auch in den Stadtbezirken Feuerbach, Ober- und Untertürkheim die Eiablage durch die Tigermücke nachgewiesen. Die Stechmücke stammt aus Südostasien und hat von Mai bis Oktober Saison. Aber bei der derzeitigen Wetterlage, wenn sich Hitze und Regen abwechseln, ist das wie ein Turbo für die Brut. Zwar sind die Mücken bisher vor allem sehr lästig, sie können aber auch zur Gefahr werden. Wenn es auf Menschen mit bestimmten Tropenkrankheiten stößt – etwa bei Reiserückkehrern – kann das Insekt diese Infektion beim Blutsaugen weitertragen.

Tipps gegen die Tigermücke

Die wichtigsten Ratschläge zum Vorgehen gegen Tigermücken sind: