Asiatische Tigermücke: Stuttgart hilft Bewohnern im Kampf gegen die Tigermücke

In den besonders von der Tigermücken-Verbreitung betroffenen Stuttgarter Stadtbezirken erhalten Bewohner ab sofort kostenlos Tabletten, die die Larven töten.
Die Mückensaison hat in diesem Jahr spürbar früher begonnen – und sie könnte auch besonders unangenehm werden. Denn das feucht-warme Wetter bietet perfekte Bedingungen für die kleinen Blutsauger. Das gilt ebenso für einen unliebsamen Gast, der sich vor allem in Süddeutschland und somit auch in Stuttgart und der Region verstärkt verbreitet: die Asiatische Tigermücke. Die Stadt Stuttgart setzt bei der Bekämpfung des Eindringlings vor allem auf die Bürgerinnen und Bürger.