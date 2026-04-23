Viele Menschen kaufen Produkte bei Temu und Shein. Welche Auswirkungen hat das für die deutsche Wirtschaft? Forscher haben dies nun berechnet.
Berlin - Die beliebten Onlinehändler Temu und Shein schaden der deutschen Wirtschaft einer Schätzung zufolge erheblich. Dem Einzelhandel entgehen jährlich Umsätze in Höhe von 2,5 Milliarden Euro - weil Konsumenten Produkte bei den chinesischen Plattformen kaufen, statt bei Anbietern in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von IW Consult im Auftrag des Handelsverbands Deutschland (HDE).