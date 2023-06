10 Christian und Carmen Riethmüller in ihrem kleinen Reich in der Unterführung zur Stadtbahn-Haltestelle Rathaus. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Im Zentrum Stuttgarts bietet das Ehepaar Riethmüller unter Tage in einer versteckten Ecke der U-Bahn-Haltestelle Rathaus den Kunden fernöstliche Esskultur an. Was man in dem Asia Shop über Stuttgarter lernen kann.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Größe des Ladens lässt keinen Platz für Verschwendung. Christian Riethmüller pickt blind die Zutaten aus den Regalen, die er in zwei rollenden Einkaufskörben verteilt. Der 41-Jährige redet schnell, schlägt – in Jogginghose und Sneaker – Haken wie ein Hase und verschwindet ständig hinter einem Regal oder der Tür in ein kleines Lager.