Ashton Kutcher und Mila Kunis: Verliebter Auftritt bei Backstreet Boys

Privat zeigt sich das Paar nicht oft, aber wenn, dann sprühen die Funken zwischen Ashton Kutcher (47) und Mila Kunis (41). Gemeinsam besuchten sie ein Konzert der Backstreet Boys in Las Vegas im Zuge der großen "Into the Millennium"-Residency. Zu einem der größten Hits der Boyband hielt es das Schauspieler-Paar nicht mehr auf den Plätzen der exklusiven Loge.

"Du bist mein Feuer. Meine einzige Begierde. Glaub mir, wenn ich sage. Ich will es so", bei diesen Songzeilen hält der "Two and A Half Men"-Star den Kopf seiner Ehefrau liebevoll in den Händen, wie ein Video zeigt, das diverse Medien wie "People" im Netz verbreiten. Die "Bad Moms"-Darstellerin stimmt lauthals ein bei dem 90er-Jahre-Lied "I Want It That Way" der Backstreet Boys.

Fast küssen sich die beiden in dem Video, bevor sie sich doch noch losreißt und weiter zur Musik hüpft. Das Paar schien den Abend ohne die Kinder, Wyatt Isabelle (10) und Sohn Dimitri Portwood (8), sichtlich zu genießen. Und auch im Detail vorbereitet zu haben - mit aufeinander abgestimmten Outfits, bestehend aus weißen Shirts und marineblauen Hosen.

Ein Tänzchen zum zehnten Hochzeitstag

Im Juli 2015 hatte das Duo, das als Co-Stars in der Serie "Die wilden Siebziger" erstmals 1998 zusammenarbeitete, geheiratet. Sechs Jahre nach dem Ende der Sitcom, begannen sie 2012, sich privat zu treffen. Drei Jahre später tauschten sie die Ringe. Zehn Jahre später sind sie zweifache Eltern und offenbar noch genauso verliebt und verspielt wie damals.

Auch deutsche Stars reisten nach Vegas

Im Sphere in Las Vegas treten die Backstreet Boys noch bis 24. August mit ihren bekanntesten Hits auf. "Ich bin wirklich sehr, sehr lustig überrascht worden", verkündete auch Comedian Oliver Pocher (47) in seiner Instagram-Story bei seinem Besuch der Show in der amerikanischen Wüstenmetropole. Nach dem Konzert postete der Comedian ein Gruppenfoto von sich mit den Backstreet Boys. Auch Sänger Pietro Lombardi (33) posierte mit der Gruppe.

Anlass der "Into the Millennium"-Show in Vegas ist das am 11. Juli veröffentlichte neue Album "Millennium 2.0" der Backstreet Boys, das unter anderem Remastering- und Live-Versionen der Originalsongs ihres Albums "Millennium" von 1999 enthält.