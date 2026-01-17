Ashton Kutcher: Tom Ford feuerte ihn wegen seines Gewichts

Ashton Kutcher versuchte sich im Laufe seiner Karriere auch als Model. Bei einem Job für Gucci erlebte er jedoch eine bittere Überraschung: Designer Tom Ford schickte ihn angeblich wegen seines Gewichts nach Hause.
Bevor Ashton Kutcher (47) mit Serien wie "Die wilden Siebziger" und "Two and a Half Men" zum Star wurde, verdiente er sein Geld auf dem Laufsteg. Ein Engagement für das Luxuslabel Gucci endete allerdings abrupt - und die Begründung dafür vergisst Kutcher bis heute nicht. In einem Interview mit "Entertainment Tonight" anlässlich seiner neuen Serie "The Beauty" plauderte der Schauspieler aus dem Nähkästchen über seine Model-Vergangenheit.