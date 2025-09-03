Wie lebt es sich in einem Hochhaus mit 1.600 Nachbarn? In der ARD Room Tour gewährt ein Architekt Einblick in seine minimalistische Wohnung im Asemwald – mit Panorama-Ausblick, Gemeinschaftsgefühl und eigenem Wald vor der Tür.
Wer denkt, Leben im Hochhaus sei anonym, eng oder kalt, bekommt in der „ARD Room Tour“ ein eindrucksvolles Gegenbeispiel geliefert. In der neuesten Folge öffnet Thomas die Tür zu seiner Loft-Wohnung im 20. Stock der Wohnsiedlung Asemwald – einem der größten zusammenhängenden Wohnkomplexe Deutschlands.