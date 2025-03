Aschermittwoch in Fellbach: CDU feiert sich selbst: Linnemann soll Alte Kelter zum Kochen bringen

Am Aschermittwoch mag ja bekanntlich so manches, wenn nicht sogar alles vorbei sein. Der Rummel und das närrische Treiben in der und rund um die Alte Kelter in Fellbach allerdings nicht. Denn einmal mehr findet der politische Aschermittwoch der CDU Baden-Württemberg in der prächtigen „Kathedrale aus Holz“ statt.

Und dieses Mal dürfte das Treffen, zu dem 1500 Christdemokraten aus „The Länd“ (mal sehen, ob sich der von den Grünen geprägte Begriff auch nach der nächsten Landtagswahl noch hält) oft in Busladungen nach Fellbach reisen, noch größere Beachtung als sonst. Ist es doch das erste richtig große Zusammentreffen der CDU nach der gewonnenen Bundestagswahl.

Anwohnerschaft wenig begeistert

Etlichen Anwohnern am Fuße des Kappelbergs, etwa im Kelterweg, der Untertürkheimer Straße oder Im Dorfweinberg, wird jedes Mal ziemlich mulmig, wenn sie an den automobilen Ansturm denken, der die Straßen verstopft. Wobei dies kein ungewohntes Bild ist im Fellbacher Süden, wird doch eine der schönsten Locations in der Region Stuttgart regelmäßig von Menschenmassen angesteuert – zuletzt bei 27. Weintreff mit der Auszeichnung der Waiblinger Opernsängerin Melanie Diener als Remstälerin des Jahres. Und am 8. März mit dem Christoph Sonntags „Jüngstem Ger(i)ücht“.

Dazwischen eben am Aschermittwoch die CDU. Bei ihren Ausmaßen von 100 auf 33 Metern hätten in der Alten Kelter eigentlich noch viel mehr Interessenten auf den Bierbänken Platz, aber bei „diesem bundesweit nach Passau zweitgrößten politischen Stammtisch“, wie es CDU-Landeschef Manuel Hagel im vergangenen Jahr ausdrückte, geben die feuerpolizeilichen Bestimmungen zum Brandschutz in dieser „Kathedrale aus Holz“ die Maximalmenge vor.

Stets bemühen sich die Chefstrategen des CDU-Landesverbands, einen hochkarätigen Redner oder ab und zu auch eine Rednerin an Land zu ziehen – eigentlich immer mit Erfolg. Theo Waigel brachte die konservativen Anhänger bereits in Wallung, Wolfgang Schäuble war schon da, Ursula von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer (mittlerweile sagt der Name nicht allen mehr etwas). Und Jens Spahn kam gleich zweimal, zuletzt im vergangenen Jahr.

Und heuer darf erneut einer in die Bütt auf der Bühne, den man ebenfalls vom Fernsehen her kennt – als Chefmanager der Bundes-CDU, der natürlich auch beim von den Kameras eingefangen Jubel nach der Bundestagswahl in der ersten Reihe neben dem Kanzler in spe, Friedrich Merz, stand, und am Sonntagabend in der „Berliner Runde“ die Hamburg-Wahl analysierte. Es handelt sich um den Generalsekretär der CDU Deutschlands, Carsten Linnemann. Dass der Mann aus Paderborn nach Fellbach kommt, hat sicher auch mit seiner Vize zu tun, Christina Stumpp, Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Waiblingen und stellvertretende Generalsekretärin der Bundes-CDU.

Linnemann wird erneut Kraft Amt als „Häuptling Attacke“ agieren – allerdings wird er seine Pfeile womöglich nicht ganz so scharf abschießen wie sonst, zumindest was den möglichen Koalitionspartner SPD betrifft, den die CDU für eine Regierungsbildung ja noch benötigt. Die Südwest-CDU jedenfalls versichert, „zünftige Reden, politischer Klartext und klasse Stimmung sind das Markenzeichen dieser herausragenden Veranstaltung.

Beginn ist um 10.30 Uhr. Es gibt wohl noch ein paar Restkarten, bestellbar über die Landesgeschäftsstelle (www.cdu-bw.de). Besuchern, die mit dem Auto kommen, empfehlen die Organisatoren, am Fellbacher Max-Graser-Stadion zu parken und dann den zehnminütigen Fußweg zu absolvieren.

Sonntags „Ger(i)ücht“ längst ausverkauft

Bruder Christophorus in seinem Element: Christoph Sonntag kennt keine Gnade mit den Landespolitikern – hier am Aschermittwoch 2024. Foto: Gottfried Stoppel

Doch der nächste Ansturm in der Alten Kelter folgt sogleich – nämlich am Samstag, 8. März. An jenem Vormittag findet einmal mehr die Aufzeichnung von „Das jüngste Ger(i)ücht“ mit dem Kabarettisten Christoph Sonntag statt. Wer die Politprominenz aus dem Lande sehen möchte, müsste allerdings draußen danach spähen, denn die Kelter mit ihren 1400 Plätzen ist seit Wochen ausverkauft.

Die Zahl an Bodyguards vor Ort dürfte deutlich erhöht sein. Denn erwartet werden in Fellbach Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine Gattin Gerlinde, als Bundes-Promis und weitere Grüne Cem Özdemir und Ricarda Lang, außerdem CDU-Landeschef Manuel Hagel, der Innenminister Thomas Strobl und weitere Spitzenpolitiker aus den Reihen der SPD und FDP – die wohl trotz Wahlniederlage auftauchen. Sie alle dürfen sich darauf einstellen, am Samstag von Sonntag die Leviten gelesen zu bekommen und durch den Kakao gezogen zu werden.

Als Stargast erstmals auf der Bühne dabei ist der bundesweit bekannte Kabarettist Atze Schröder. Wer keine Karten ergattern konnte: Der Südwestrundfunk zeigt die 90-minütige Aufzeichnung am Montag, 10. März, zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr.

Grüne

Zum zehnten Mal lädt der Grünen-Kreisverband Rems-Murr zum politischen Aschermittwoch ein. Versprochen werden „drei hochkarätige Politiker*innen“: Ricarda Lang, Cem Özdemir und der Karlsruher Bundestagsabgeordnete Zoe Mayer. Beginn in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf ist um 19.15 Uhr.

CDU

Zum 27. politischen Aschermittwoch des CDU-Gemeindeverbands Plüderhausen kommt die CDU-Landes-Generalsekretärin und Bundestagsabgeordnete Nina Warken. Beginn am 5. März ist um 19 Uhr im Gasthaus zum Adler, Gmünder Straße 19. „Erfahrungsgemäß wird es wieder eng werden“, heißt es in der Einladung.