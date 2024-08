1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Vogl

Erneut ist es zu einem Messerangriff auf offener Straße gekommen. In Aschaffenburg gab es zwei Verletzte.











Ein 26 Jahre alter Mann hat in Aschaffenburg mit einem Messer auf zwei ihm wohl bekannte Personen eingestochen. Die beiden Opfer hätten Verletzungen an Armen und im Gesicht davongetragen, aber das Krankenhaus noch am Tag der Tat wieder verlassen können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Aschaffenburg mit.