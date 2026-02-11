Die Bürgermeisterinnen Isabel Fezer und Alexandra Sußmann haben sich gegenüber den Kindern entschuldigt, das ist nicht selbstverständlich. Aber Fragen bleiben. Unser Video-Kommentar.
Es war ein bewegender Anblick am Dienstag im Rathaus. Der obere Flur komplett gefüllt mit Eltern, Kindern und Schulbegleitungen, die nicht wissen, wie es mit ihnen weiter geht – seit die Stadt dem Arbeiter-Samariter Bund Stuttgart als Träger für die Schulbegleitungen gekündigt hat. Die Familien haben teils Unglaubliches auf sich genommen, um bei dem stillen Protest im Rathaus dabei sein zu können. Die Kinder zeigten: Sie wollen unbedingt wieder in die Schule.