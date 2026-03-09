Die Stadt Stuttgart zeigt sich bei der Aufarbeitung des Schulbegleitungs-Eklats selbstkritisch. Der Frust der Eltern bleibt groß. Nun sollen Kompensationen geprüft werden.
Die fristlose Kündigung des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) Stuttgart als Träger für die Schulbegleitung am 4. Februar ist ein einzigartiger Vorgang. „Wir haben so etwa in Stuttgart bisher nie erlebt“, sagte Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann (Grüne) im Sozial- und Gesundheitsausschuss am Montag im Rathaus. An ihrer Seite die für Bildung zuständige Bürgermeisterkollegin Isabel Fezer (FDP) und Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Ämter. Nachdem mehrere Fraktionen Aufklärung in öffentlicher Sitzung eingefordert hatten, lud die Stadt zur Aufarbeitung in den großen Sitzungssaal. Man wolle „größtmögliche Transparenz herstellen“, erklärte Fezer. „Wir haben nichts zu verstecken“, betonte sie.