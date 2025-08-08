As ever Wein: Herzogin Meghans neuer Roséwein wird zum Ladenhüter

Herzogin Meghans erster Roséwein war ein voller Erfolg und innerhalb einer Stunde ausverkauft. Doch der Nachfolger ist auch Tage später noch erhältlich - woran könnte das liegen?
Für Herzogin Meghan (44) läuft es in Sachen Wein möglicherweise nicht ganz so prickelnd wie erhofft. Die Ehefrau von Prinz Harry (40) musste nach dem Verkaufsstart des neuen Weins ihrer Marke As ever am 5. August einen kleinen Dämpfer hinnehmen: Anders als beim Debütjahrgang wurden die Flaschen dieses Mal nicht in kurzer Zeit ausverkauft.