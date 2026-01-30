As Ever-Special: Herzogin Meghan setzt am Valentinstag auf Schokolade

Keine große Überraschung, aber eine besondere Zusammenarbeit: Herzogin Meghan kündigt pünktlich vor dem Valentinstag eine exklusive "As Ever"-Schokolade an.
Herzogin Meghan (44) hat sich für den Valentinstag mit einem Luxus-Chocolatier zusammengetan. Die Lifestyle-Marke der Herzogin von Sussex, "As Ever", kündigte eine Zusammenarbeit mit Compartés an. Fans können sich auf eine limitierte Valentinstagskollektion freuen, die eine Kombination von "As Ever"-Produkten und handgefertigten Schokoladentafeln aus dem Atelier von Compartés in Los Angeles bietet, wie US-Medien berichten.