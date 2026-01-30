As Ever-Special: Herzogin Meghan setzt am Valentinstag auf Schokolade

Keine große Überraschung, aber eine besondere Zusammenarbeit: Herzogin Meghan kündigt pünktlich vor dem Valentinstag eine exklusive "As Ever"-Schokolade an.

Herzogin Meghan (44) hat sich für den Valentinstag mit einem Luxus-Chocolatier zusammengetan. Die Lifestyle-Marke der Herzogin von Sussex, "As Ever", kündigte eine Zusammenarbeit mit Compartés an. Fans können sich auf eine limitierte Valentinstagskollektion freuen, die eine Kombination von "As Ever"-Produkten und handgefertigten Schokoladentafeln aus dem Atelier von Compartés in Los Angeles bietet, wie US-Medien berichten.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die beiden Unternehmen zusammengearbeitet und das offenbar mit großem Erfolg. Die limitierten Schokoladentafeln waren damals laut "People"-Magazin kurz nach Verkaufsstart vergriffen.

Schokolade gibt es ab Samstag

Die neue Schokoladenkollektion soll es ab dem 31. Januar geben. Zu kaufen gibt es dann unter anderem dunkle Schokolade mit Himbeere und Meersalz, Milchschokolade mit Shortbread-Keksen und Blütenpollen sowie weiße Schokolade mit Blütenstreuseln und Hanfsamen.

"As Ever" hatte zuvor schon bekannt gegeben, dass die neue Valentinstagskollektion auch wieder Fruchtaufstriche in den Geschmacksrichtungen Erdbeere und Himbeere beinhalten wird.

Meghan ist zu ihren Wurzeln zurückgekehrt

Herzogin Meghan hatte ihre Marke "As Ever" im März 2025 auf den Markt gebracht und verkauft seither Lebensmittel wie Marmeladen, Tees oder Keksmischungen. Ihre Vorliebe für das Kochen und Handarbeiten hatte sie auch in ihrer Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" auf Netflix gezeigt. Vergangenes Jahr liefen zwei Staffeln und ein Weihnachtsspecial. Das Zuschauerinteresse hielt sich aber in Grenzen. Eine dritte Staffel soll es angeblich nicht geben. Allerdings könnten weitere Feiertagsspecials folgen.

Meghan hatte schon zu ihrer Zeit als Schauspielerin einen Lifestyle-Blog namens "The Tig" betrieben. Diesen beendete sie vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (41). Seit dem Abschied der Sussexes aus dem britischen Königshaus und ihrem Umzug in Meghans Heimat Kalifornien im Jahr 2020 verwirklicht sich die 44-Jährige nun erneut in diesem Bereich.