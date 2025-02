Mit einem Video hat Herzogin Meghan am 18. Februar bekannt gegeben, dass sie ihre Lifestyle-Marke umbenennen wird. Der neue Name lautet "As Ever" - also "wie immer". Sie werde darin weiterhin alles zusammenweben, was sie schätze: Essen, Gartenarbeit und Freude am Alltag.

Zwei Wochen vor dem Start ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" am 4. März hat Herzogin Meghan (43) eine Überraschung verkündet. Sie benennt ihr Lifestyle-Unternehmen "American Riviera Orchard" um in "As Ever".

"Wie es immer war"

"Die Katze ist aus dem Sack. Ich bin schockiert, dass wir das so lange geheim gehalten haben", erklärte die Frau von Prinz Harry (40) am 18. Februar in einem persönlichen Video auf Instagram. Weiter sagte sie: "Letztes Jahr dachte ich: 'Amerikanische Riviera, das klingt nach einem tollen Namen.' Es ist meine Gegend; es ist ein Spitzname für Santa Barbara, aber es beschränkte mich auf Dinge, die nur in dieser Gegend hergestellt und angebaut werden." Deshalb habe sie darüber nachgedacht und auf den richtigen Moment gewartet, "um einen Namen mitzuteilen, den ich mir für 2022 gesichert hatte".

"As Ever" bedeute "im Wesentlichen, wie es immer war", erklärte Meghan. "Und wenn ihr mir seit 2014 mit The Tig gefolgt seid, wisst ihr, dass ich schon immer gerne gekocht, gebastelt und im Garten gearbeitet habe." Das gebe es auch weiterhin mit ihrer neuen Marke.

Versteckte Hinweise auf Instagram

Herzogin Meghan stellte ihr Lifestyle-Business ursprünglich im März 2024 mit einer entsprechenden Website und einem Instagram-Konto vor. Hinweise auf einen neuen Namen gab sie allerdings in den vergangenen Wochen schon subtil auf ihrem neuen Instagram-Konto mit dem schlichten Namen "meghan" zu finden: Denn dort hat sie "As Ever" als Standardsignatur für Beiträge übernommen. Am 1. Januar enthüllte die zweifache Mutter ihren neuen Instagram-Account und hat bisher fast alle ihre Beiträge mit "As Ever, Meghan" oder "As Ever, M." unterzeichnet.

Erstmals nutzte sie den Abschiedsgruß am 2. Januar, als sie für ihre kommende Lifestyle-Show "With Love, Meghan" auf Netflix warb. Die achtteilige Serie sollte ursprünglich am 15. Januar Premiere haben, aber die Herzogin verschob das Datum nach den Bränden in Los Angeles auf den 4. März.