As Ever als globale Marke?: So steht es um Herzogin Meghans Pläne

Erst der Abschied von Netflix als Investor, jetzt Berichte über eine internationale Expansion: Rund um Herzogin Meghans Lifestyle-Marke "As Ever" überschlagen sich derzeit die Meldungen. Laut dem ITV-News-Royalexperten Chris Ship plant Meghan (44), ihr Label erstmals über die USA hinaus zu verbreiten - und hat dabei offenbar zunächst Australien statt Großbritannien im Blick. Konkret soll es bei einem geplanten Australienbesuch des Herzogpaares im April entsprechende Geschäftsgespräche geben. Die Sussexes wollen Mitte April für zwei bis drei Tage nach Sydney und Melbourne reisen, um an einer Reihe von privaten, geschäftlichen und philanthropischen Terminen teilzunehmen.

"As Ever" selbst bremst die Erwartungen rund um eine mögliche Expansion Down Under: "Das sind Spekulationen", erklärte ein Unternehmenssprecher dem Magazin "Us Weekly". Es seien noch keine Entscheidungen darüber getroffen worden, wann oder wo eine internationale Expansion stattfinden könnte. "Der Eintritt in neue Märkte ist ein wohlüberlegter Prozess, aber die Marke freut sich darauf, diesen Weg zu beschreiten, während sie in dieser nächsten Phase weiter wächst. Bleiben Sie dran", so der Sprecher weiter.

Ob neben Australien auch Neuseeland als Expansionsziel in Frage kommt, ist ebenfalls noch offen. Sicher ist: Bislang sind die Produkte der Marke ausschließlich in den USA erhältlich. "As Ever" war im Frühjahr 2025 an den Start gegangen. Die ersten Produkte, darunter ein Himbeeraufstrich, Wildblumenhonig, Blumenstreusel und drei Teesorten, kamen am 2. April auf den Markt und sollen in weniger als einer Stunde ausverkauft gewesen sein. Ebenso veröffentlichte Meghan damals die erste Staffel ihrer Netflix-Lifestyle-Serie "With Love, Meghan".

Netflix-Kapitel beendet

Der Streamingdienst war ursprünglich auch als Kooperationspartner in "As Ever" eingestiegen, zog sich jedoch Anfang März aus dieser Beteiligung zurück. Das bestätigte der Streamingdienst in einem Statement gegenüber dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". Darin hieß es: "Meghans Leidenschaft, alltägliche Momente auf schöne und zugleich unkomplizierte Weise zu veredeln, hat zur Entstehung der Marke 'As Ever' inspiriert, und wir freuen uns, einen Teil dazu beigetragen zu haben, diese Vision zum Leben zu erwecken."

Weiter teilte Netflix mit, dass die Herzogin die Marke - wie demnach von Anfang an vorgesehen - künftig eigenständig weiterentwickeln und in ihr nächstes Kapitel führen werde. Man freue sich darauf, zu beobachten, "wie sie weiterhin Freude in Haushalte auf der ganzen Welt bringt". Angeblich soll Meghan Netflix als nicht mehr passend für ihre Webseite empfunden und den Konzern als zu zögerlich bei der Expansion wahrgenommen haben.