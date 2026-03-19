As Deep as the Grave: Val Kilmer wird für Filmprojekt durch KI zu neuem Leben erweckt

Val Kilmer starb 2025. Jetzt erscheint er trotzdem in einem neuen Film, für den er nicht eine Szene gedreht hat - mithilfe generativer KI und mit ausdrücklicher Unterstützung seiner Familie.
Der 2025 verstorbene Hollywoodstar Val Kilmer wird selbst über den Tod hinaus in einem neuen Film namens "As Deep as the Grave" zu sehen sein. Der Regisseur und Drehbuchautor Coerte Voorhees des lange geplanten Archäologie-Dramas hatte die Figur des Father Fintan, ein katholischer Priester mit indigenen Wurzeln und spiritueller Ader, ganz bewusst auf Kilmer zugeschnitten.