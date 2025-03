Arzt klärt auf: Macht Brot dick? Warum das ein Mythos ist

2 Brot polarisiert in der Gesellschaft und wird oft als Dickmacher gehandelt - zu Unrecht? Foto: nerudol/iStoc via Getty Images

Kaum ein Lebensmittel polarisiert so wie Brot. Dickmacher oder heimlicher Schlankmacher? Der "Brotdoc" Björn Hollensteiner verrät, warum wir endlich aufhören sollten, Brot zu verteufeln.











Kaum ein Lebensmittel ist so tief in der deutschen Kultur verankert wie Brot - und kaum eines wird so leidenschaftlich diskutiert. Für die einen ist es ein Grundnahrungsmittel, für die anderen ein hinterhältiger Dickmacher, der aus dem Ernährungsplan verbannt gehört. Ist Brot wirklich der Sündenbock für ungewollte Kilos oder vielleicht sogar ein unterschätzter Helfer beim Abnehmen?