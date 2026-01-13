Arzneiversorgung: Zahl der Apotheken sinkt auf Tiefstand seit fast 50 Jahren

Eine Apotheke in der Nähe ist vielen Menschen wichtig. Doch das Netz der Standorte wird dünner: Die Zahl der Apotheken sinkt seit Jahren - nun auf ein neues Rekordtief. Dafür gibt es mehrere Gründe.
Berlin - Die Zahl der Apotheken in Deutschland ist auf einen Tiefstand gesunken. Zum Jahresende 2025 gab es bundesweit 16.601 Apotheken, 440 oder 2,6 Prozent weniger als Endes des Vorjahres, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) in Berlin mitteilte. "Mittlerweile ist der niedrigste Stand an Apotheken seit fast 50 Jahren erreicht – im Jahr 1977 gab es in Ost- und Westdeutschland zusammen 16.374 Apotheken."