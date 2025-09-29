Artistin in Bautzen abgestürzt: Tod in der Manege – Ermittler prüfen Ursache

Nach dem tödlichen Sturz einer Artistin in Bautzen suchen Ermittler nach der Ursache. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es bisher nicht. Was Experten jetzt untersuchen.
Nach dem tödlichen Absturz einer Artistin während einer Zirkusvorstellung in Bautzen konzentrieren sich die Ermittler nun auf die Ursache. Am Montag wollten sich Staatsanwaltschaft, Gewerbeamt und Berufsgenossenschaft einen Überblick des Unfallortes verschaffen, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte. Sämtliche Geräte wie das Trapez und zugehörigen Seile seien sichergestellt worden.