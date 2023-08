1 Die jungen Artisten haben fleißig geübt: Der Circus Circuli gastiert auf dem Stadtteilbauernhof. Foto: Circus Circuli

Kinder und Jugendliche aus dem amerikanischen St. Louis treten am kommenden Samstag, 5. August, gemeinsam mit jungen Artisten aus Stuttgart auf: Der Circus Circuli gastiert auf dem Stadtteilbauernhof in Bad Cannstatt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Circensisches Vergnügen erwartet die Besucher am kommenden Wochenende in Bad Cannstatt: Auf dem Stadtteilbauernhof gibt es wieder ein besonderes Zirkusprogramm. „Dieses Mal sind Kinder und Jugendliche aus der Partnerstadt St. Louis (USA) zu Gast und zeigen gemeinsam mit Jugendlichen des Circus Circuli eine Straßenperformance in Städten um den Bodensee“, erklärt Lena Bidlingmaier vom Stuttgarter Jugendhaus. Zum 60. Jubiläum der Partnerstädte Stuttgart und St. Louis (USA) trafen die beiden Zirkusteams pandemiebedingt online das erste Mal aufeinander. Es entstand ein gemeinsames Video mit Showelementen an Sehenswürdigkeiten in beiden Städten. Seit einer Woche sind nun neun Artisten zu Gast in Stuttgart, um gemeinsam mit einer Gruppe des Circus Circuli eine Straßenperformance zu erarbeiten.