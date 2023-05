Kangals attackieren Boxer in Freiberg am Neckar

1 Der Kangal wird in der Türkei dafür eingesetzt, Wölfe zu vertreiben. Foto: dpa/Christoph Schmidt

In einem Wohngebiet in Freiberg am Neckar wird an Karfreitag ein Boxer von zwei Artgenossen attackiert und schwer verletzt. Die beiden Kangals hatten sich losgerissen und zwei Zäune durchbrochen. Nachbarn befürchten weitere Attacken.









Freiberg am Neckar - Was sich liest wie eine Szene aus einem Horrorfilm, ist an Karfreitag in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) bittere Realität geworden: Zwei Hunde rissen sich auf einem Privatgrundstück erst mit ihrer Leine von einem Treppengeländer los, zerstörten dann mit voller Wucht einen Maschendrahtzaun, durchbrachen zusätzlich einen hölzernen Jägerzaun, und attackierten schließlich auf der Straße einen weiteren Hund, der ihrem blutigen Angriff minutenlang ausgesetzt war. Der Fall, den der attackierte Hund schwer verletzt überlebte, versetzt nun ein ganzes Wohngebiet in Angst. Denn rund um die Graf-Adelmann-Straße leben auch viele Kinder. Hier verläuft der Schulweg, ein Spielplatz liegt einen Steinwurf entfernt.