Artenschutz in der Wilhelma: Wie der Stuttgarter Zoo beim Schutz des Bilbys hilft

Die Wilhelma unterstützt in Australien den Erhalt des Großen Kaninchennasenbeutlers. Die auch als Großer Bilby bekannte Art wird dort von eingeschleppten Raubtieren bedroht.
Seit 2022 unterstützt die Wilhelma den Save the Bilby Fund (STB Fund), eine Nichtregierungsorganisation, die den großen Bilby vor dem Schicksal seines ausgestorbenen kleinen Bruders bewahren will, wie Stefanie Reska, Leiterin der Stabsstelle Artenschutz der Wilhelma erklärt. Denn der Große Kaninchennasenbeutler ist durch nach Australien eingeschleppte Raubtiere wie Füchse und Hauskatzen stark bedroht. Früher war der Greater Bilby über ganz Australien verbreitet, heute findet man die Art nur noch in Trockengebieten im Landesinnern. Die Nichtregierungsorganisation IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) stuft sie als gefährdet ein. Der Kleine Kaninchennasenbeutler ist bereits vor 100 Jahren ausgestorben.