Artenschutz in Baden-Württemberg: Neue Bedrohung für den schnellsten Vogel der Welt

Der Wanderfalke war im Südwesten beinahe ausgestorben, erholte sich dann aber gut – ein riesiger Erfolg des Artenschutzes. Doch jetzt mehren sich neue negative Zeichen.
Es ist Menschen wie Frank Rau zu verdanken, dass der Wanderfalke, der im Sturzflug 300 Kilometer pro Stunde erreichen kann und damit als schnellster Vogel der Welt gilt, heute noch in Baden-Württemberg beheimatet ist. Vor genau 60 Jahren gründete sich in Bad Urach die Arbeitsgemeinschaft Wanderfalke (AGW), deren Vorsitzender Frank Rau heute ist. Die Ehrenamtlichen hatten das Ziel, die Art zu retten und schafften dies auch: Am Tiefpunkt im Jahr 1972 lebten gerade noch 26 Brutpaare im Südwesten, Anfang des Jahrtausends waren es wieder fast 300.