«Artemis»-Mondprogramm: Astronauten Maurer und Gerst rechnen fest mit Flug zum Mond

Auf der Raumstation ISS waren sie beide schon, auf dem Mond noch nicht. Das kommt noch, sind die Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer überzeugt. Und wer würde als Erstes abheben?
Berlin - "Artemis 3" startet ohne sie, doch die deutschen Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer rechnen fest mit ihrem Ticket zum Mond. "Wir sind überzeugt, dass wir beide den Weg zum Mond schaffen", sagte Maurer der Deutsche Presse-Agentur auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA).