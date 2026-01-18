«Artemis 2»: Raketensystem für Mondmission auf Startplatz gerollt

1 Zunächst zu Testzwecken hat die Nasa das Raketensystem auf den Startplatz gebracht. Foto: John Raoux/AP/dpa

Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert sollen in diesem Jahr wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen. Jetzt hat die Nasa das Raketensystem dafür in Stellung gebracht.











Cape Canaveral - Vor dem Beginn der ersten bemannten Mondmission seit mehr als einem halben Jahrhundert hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa das Raketensystem für "Artemis 2" auf den Startplatz gebracht. Mithilfe einer Art Transportwagen wurde das rund 100 Meter hohe System - bestehend aus der Rakete "Space Launch System" und der "Orion"-Kapsel - aus der Werkshalle auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral herausgefahren und bei einer rund zwölfstündigen Aktion langsam die etwa sechs Kilometer bis zum Startplatz gebracht.