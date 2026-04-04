Erstmals seit mehr als 50 Jahren sind wieder Menschen auf dem Weg zum Mond. Mehr als die Hälfte des Weges haben sie geschafft. Der erste Lohn: atemberaubende Ausblicke.
Cape Canaveral - Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission sind dem Mond mittlerweile näher als der Erde. "Die Artemis 2-Mission hat mehr als die Hälfte der Strecke zum Mond zurückgelegt", teilte die Nasa in der Nacht zum Samstag mit – und veröffentlichte die ersten Fotos, die die Astronauten aus dem All von der Erde aufgenommen haben.