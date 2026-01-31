«Artemis 2»: Kälte in Florida - Test für Mondmission verschoben

Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert sollen bald wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen. Das Raketensystem steht bereit - aber das Winterwetter in den USA bereitet Probleme.
Cape Canaveral - Wegen außergewöhnlich niedriger Temperaturen und starker Winde im US-Bundesstaat Florida muss die US-Raumfahrtbehörde Nasa den Startplan für die erste bemannte Mondmission seit mehr als einem halben Jahrhundert anpassen. Der eigentlich für dieses Wochenende geplante unbemannte Bodentest von "Artemis 2" könne nun frühestens Anfang kommender Woche durchgeführt werden, teilte die Nasa mit.