22 Würde und Leidenschaft: Jane Darwell und Henry Fonda Foto: imago/Cinema Publishers/HA

Arte zeigt John Fords Klassiker „Früchte des Zorns“ über das Elend amerikanischer Farmer in den Dreißigern. Der Film ist frisch wie am ersten Tag.

Stuttgart - Wird die alte Karre das noch schaffen? Halten die mürben Reifen und gestressten Achsen des überladenen Gefährts bis Kalifornien durch? Der Kühlwasserdampf keuchende Eigenbaulaster, der in John Fords Film „Früchte des Zorns“ drei Generationen der Kleinfarmerfamilie Joad nebst ihrer Habe über Feldwege und Wüstenstraßen schleppt, wird zum Symbol für einen amerikanischen Traum in Agonie. Noch immer zählt dieser Schwarz-Weiß-Film, den Arte jetzt wieder einmal zeigt, zu den großen Leistungen des alten Hollywood.

Eine Dürreperiode, Sandstürme und die Bodenerosion vernichteten in den dreißiger Jahren viele Farmen im Westen. Banken und Großgrundbesitzer holten sich das Land, die entwurzelten Kleinbauern machten sich auf den Weg nach Kalifornien in der Hoffnung auf Erntehelferjobs. John Steinbecks Roman „Früchte des Zorns“ hat diesen Menschen ein Denkmal gesetzt und auch festgehalten, wer alles an ihnen verdienen wollte – und wie man ihre Versuche, sich gegen die übelste Ausbeutung zu wehren, als rote Aufrührerei niederknüppelte.

Frei von Kitsch

Der Produzent Darryl F. Zanuck, John Ford und alle an der Verfilmung Beteiligten waren sich der Brisanz des Themas bewusst. Sie gingen so weit, wie Hollywood damals nur gehen konnte. Der Drehbuchautor Nunnally Johnson hielt emotionale Reden frei von Kitsch, der Kameramann Gregg Toland nahm erfolgreich die Konkurrenz mit einer Meisterleistung der Reportagefotografie auf, mit Dorothea Langes Bildern der Arbeitsmigranten. Henry Fonda, Jane Darwell und all die anderen Darsteller traten mit einer solchen Würde und Leidenschaft auf, dass ihre Figuren so überlebensgroß wie lebensecht vor uns stehen. Man sieht „Früchte des Zorns“ immer noch wie beim ersten Mal.

Ausstrahlung: Arte, Montag, 8. Februar, 20.15 Uhr