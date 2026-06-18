Art Basel eröffnet: Auch Kunst wird immer mehr online gekauft

Die internationale Kunstwelt trifft sich derzeit bei der Art Basel. Die muss sich aber Tricks einfallen lassen, damit die Kundschaft auch wirklich anreist.
Plötzlich meint man, in einem Tempel zu stehen oder einem Kloster. Wohlige, tiefe Schläge eines Gongs ziehen vorüber, als wollten sie zum Gebet rufen, zu Demut und Einkehr. Von wegen: Auf der Art Basel ist Bescheidenheit eigentlich ein Fremdwort und erst Recht bei der Sektion „Unlimited“, auf der Kunstwerke groß und manchmal durchaus großspurig daherkommen. Da wächst eine gigantische Hochglanzblume von Yayoi Kusama in die Höhe, oder man staunt über ein 17 Meter langes marodes Rohr, das aus der Kanalisation stammen könnte. Und dazwischen plötzlich die Glocken von Tuan Andrew Nguyen, auf die das Publikum schlagen darf – es sind ehemalige Bomben, die diese meditativen Klänge verbreiten.