Art Basel eröffnet: Auch Kunst wird immer mehr online gekauft

Die internationale Kunstwelt trifft sich derzeit bei der Art Basel. Die muss sich aber Tricks einfallen lassen, damit die Kundschaft auch wirklich anreist.

Plötzlich meint man, in einem Tempel zu stehen oder einem Kloster. Wohlige, tiefe Schläge eines Gongs ziehen vorüber, als wollten sie zum Gebet rufen, zu Demut und Einkehr. Von wegen: Auf der Art Basel ist Bescheidenheit eigentlich ein Fremdwort und erst Recht bei der Sektion „Unlimited“, auf der Kunstwerke groß und manchmal durchaus großspurig daherkommen. Da wächst eine gigantische Hochglanzblume von Yayoi Kusama in die Höhe, oder man staunt über ein 17 Meter langes marodes Rohr, das aus der Kanalisation stammen könnte. Und dazwischen plötzlich die Glocken von Tuan Andrew Nguyen, auf die das Publikum schlagen darf – es sind ehemalige Bomben, die diese meditativen Klänge verbreiten.

Bis Sonntag trifft sich die Kunstwelt wieder auf der Art Basel – und so zielsicher, wie die zahllosen internationalen Besucherinnen und Besucher schon am ersten Tag unterwegs waren, ahnt man: Die Geschäfte werden auch dieses Jahr wieder gut laufen. Auf der Art Basel wird nicht nur flaniert, sondern will man neue Trophäen erwerben. Das passt zu einer Studie der Kunstmesse, die davon ausgeht, dass die weltpolitische Lage den internationalen Kunstmarkt bisher nicht tangiert habe. Weltweit hätten die Verkäufe im vergangenen Jahr sogar wieder leicht zugelegt.

Who’s who der zeitgenössischen Kunst

Deshalb ist Max Mayer auch guter Dinge. Viele Museen haben heute höchstens noch einen kleinen Ankaufsetat, der nicht annähernd für das Premium-Angebot in Basel reicht. Bei dem Berliner Galeristen hat aber schon bei der Eröffnung ein Museumsdirektor vorbeigeschaut, der sehr interessiert ist an einer Arbeit von Ei Arakawa-Nash. Verständlich: Der Performance-Künstler hat gerade Schlagzeilen mit seinem Beitrag auf der Biennale von Venedig gemacht, wo die Besucher des japanischen Pavillons Babypuppen die Windeln wechseln sollen. Da war klar, dass es auch in Basel Interesse geben wird an seinem Stoffbild – einem Porträt aus bunten LED-Lämpchen für 26.000 Euro.

Gigantische Hochglanzblume von Yayoi Kusama Foto: Art Basel

Vieles, was bis Sonntag in Basel zum Verkauf steht, hat museale Qualität, wobei die riesige Guillotine von Diamand Stingily so wenig fürs Wohnzimmer geeignet ist wie das Schaf, das Damien Hirst in einer Art Aquarium in Formaldehyd konserviert. Kreuz und quer geht es durch das Who’s who der modernen und zeitgenössischen Kunst: Picasso und Warhol, Marlene Dumas und Francis Bacon. Aus aktuellem Anlass haben viele Galerien schnell noch Werke von Georg Baselitz mitgebracht, weil sein Tod im April den Handel mit dessen Kopf stehenden Motiven anheizen wird.

Galerien vor allem aus den USA und Westeuropa

Sowohl bei den Künstlerinnen und Künstlern als auch bei den Galerien liegt auch in diesem Jahr der Schwerpunkt klar auf den USA und Westeuropa. Allein aus New York sind mehr als vierzig Händler angereist. Dabei haben sich wieder Tausende um einen der knapp 300 begehrten Plätze beworben, auf die es immerhin auch Galerien aus Beirut und Kapstadt geschafft haben, aus Dubai und der Elfenbeinküste. Aber während sich die Sammler bei den sogenannten „Top-Galerien“ wie Gagosian gegenseitig auf die Füße treten, herrscht in der Galerie Vitamin aus Peking gähnende Leere. Die zarte Tuschezeichnung „Das grüne Gras am Ufer“ von Yvan Jai hat es schwer neben den vielen großen Namen, die im westlichen Markt als wichtig gelten.

Viele Kunden sparen sich die Reise nach Basel

Trotzdem ist auch die Art Basel längst kein Selbstläufer mehr und erprobt immer neue Wege. Seit zwei Jahren wird die Stadt offensiv eingebunden beim Art-Basel-„Parcours“, der unter anderem in leer stehende Geschäfte führt. In diesem Jahr wurde auch der Innenhof des Messegebäudes von einem Landschaftsbüro in eine grüne Idylle verwandelt, sodass man seinen Kaffee nun in einer „immersiven Naturlandschaft“ mit seltenen Bäumen schlürft.

Großen Anklang findet auch das neue Format „Basel Exclusive“, bei dem die Galerien ein Werk mitbringen, das erst zur Vernissage enthüllt wird. Was wie ein Marketing-Gag klingt, hat durchaus strategische Gründe. Denn viele Geschäfte werden bereits vor der VIP-Eröffnung „First Choice Preview“ eingefädelt, weshalb sich immer mehr Kunden die Reise nach Basel gleich ganz sparen. Dem gilt es gegenzusteuern, schließlich profitieren viele von der Art Basel. Dem lokalen Tourismus werden an den Messetagen allein um die hundert Millionen Franken in die Kassen gespült .

Plötzlich taucht Oskar Schlemmer auf

In der Praxis funktioniert die Idee für „Basel Exclusive“ allerdings nur bedingt. Karsten Greve hat zum Beispiel Cy Twombly zum Exklusivkünstler gekürt, obwohl der Kölner Galerist dessen Werke seit 52 Jahren bei der Messe ausstellt. Auch wenn es sich bei den exklusiven Überraschungen um Entdeckungen handle, möchte er „nicht kommentieren, ob es eine besonders kluge Idee ist“.

Aber die eigentlichen Überraschungen lauern bei einer Messe dieser Größenordnung ohnehin eher am Rand. So staunt man, dass auf der „Unlimited“ zwischen der großen maroden Strandhütte von Tracey Emin oder den mehr als 1000 Sake-Flaschen von Theaster Gates plötzlich Oskar Schlemmer auftaucht, der bereits vor hundert Jahren groß dachte und Figuren und Profile quasi mit Metallrohren auf Fassaden zeichnete.

Der eigentliche Star der „Unlimited“ aber ist winzig klein: bei Ryan Ganders Installation scheint sich eine Maus durch eine Stellwand gefuttert zu haben und trägt dem entzückten Publikum philosophische Weisheiten vor.

Rapper gesichtet

Promis

Jedes Jahr ist auch immer die große Frage, welche Stars sich auf der Art Basel die Ehre geben werden. Einer wurde bereits gesichtet: der US-Rapper Kanye West mit seiner Ehefrau Bianca Censori.

Info

Die Art Basel ist bis Sonntag, 21. Juni, geöffnet von 11 bis 19 Uhr.