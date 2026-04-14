Beim Galerienrundgang Stuttgart am 18. und 19. April alleine unterwegs zu sein – das geht. Spannender wird es auf einer der Art Alarm-Touren. Wer sind diesmal die Guides?
Ein Panorama internationaler Gegenwartskunst? Dies bietet der Galerienrundgang Stuttgart am 18. und 19. April. 23 Privatgalerien sind offiziell beim Art Alarm dabei, nur zu gerne surfen auf der Rundgang-Welle zudem weitere Kunstorte mit. Und wie kommt man nun zu Klarsicht im Kunst-Getümmel? Das Galerienrundgang-Team um Kay Kromeier, Vorsitzender der Initiative Stuttgarter Galerien zeitgenössischer Kunst, hat eine Lösung.