Aron Eisenberg ist mit gerade einmal 50 Jahren verstorben. Der "Star Trek"-Darsteller wurde in den 90er-Jahren durch seine Rolle als Ferengi Nog bekannt.

Aron Eisenberg ("Star Trek - Deep Space Nine") wurde in den 90er Jahren durch seine Rolle als Ferengi Nog in der "Star Trek"-Serie zum Star. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von nur 50 Jahren verstorben, wie seine Frau Malissa Longo auf Facebook bekannt gab.

"Mit großem Bedauern und Traurigkeit muss ich verkünden, dass meine Liebe und mein bester Freund, Aron Eisenberg, heute früh verstorben ist", beginnt der lange Abschiedsbrief, den seine Frau Malissa auf Facebook postete. Dazu teilte sie zahlreiche Bilder von sich zusammen mit Eisenberg. "Ich liebe ihn sehr und werde ihn auf ewig vermissen. Im Moment bin ich mir nicht sicher, wie ich ohne ihn leben soll", schreibt sie weiter.

Der Schauspieler litt an einer Wachstumsstörung

Zur Todesursache äußerte sich Melissa in ihrem Post nicht. Allerdings hatte sie kurz vorher auf Facebook geschrieben, dass Aron im Krankenhaus liege und sich in einem "kritischen Zustand" befinde. Verschiedene US-Medien berichteten allerdings, dass der Serien-Star in den vergangenen Jahren extreme gesundheitliche Probleme gehabt haben soll. Seit seiner Jugend litt Eisenberg an einer Wachstumsstörung und im Alter von 17 Jahren unterzog er sich seiner ersten Nierentransplantation. 2015 hatte sich der Darsteller einer zweiten Transplantation unterziehen müssen.