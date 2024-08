1 Polizeifahrzeuge am Hauptbahnhof in Stuttgart: Beamte nahmen am Mittwochabend einen mutmaßlichen Drogenhändler fest (Symbolfoto). Foto: imago images/vmd-images/Simon Adomat via www.imago-images.de

Polizeibeamte wollen am Mittwoch am Arnulf-Klett-Platz in Stuttgart einen 23-Jährigen kontrollieren. Der junge Mann flüchtet – nicht ohne Grund.











Polizeibeamte haben am Mittwochabend am Arnulf-Klett-Platz in Stuttgart-Mitte einen 23-jährigen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Wie die Polizei mitteilt, wollten Beamte den 23-Jährigen gegen 19.40 Uhr in der Klett-Passage kontrollieren, als er plötzlich die Flucht ergriff.