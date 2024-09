Arnulf-Klett-Platz in Stuttgart-Mitte: Unbekannter schlägt Passanten und raubt ihn aus – Polizei sucht Zeugen

Arnulf-Klett-Platz in Stuttgart-Mitte

In Stuttgart-Mitte kommt es am Montag zu einem tätlichen Angriff. Die Polizei sucht nun nach dem bislang unbekannten Täter.











Ein Unbekannter hat am Montagmittag einen 53 Jahre alten Mann am Arnulf-Klett-Platz in Stuttgart-Mitte geschlagen und ihm sein Handy gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der 53-Jährige gegen 16.10 Uhr vor einem Restaurant auf, als sich der Unbekannte neben ihn setzte und einen Schluck von seinem Getränk wollte. Als er dies verwehrte, schlug ihm der Unbekannte ins Gesicht.