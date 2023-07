Arnulf-Klett-Platz in Stuttgart

1 Die Tat soll sich am Stuttgarter Hauptbahnhof zugetragen haben. (Archivbild) Foto: imago images/Lichtgut/Max Kovalenko via www.imago-images.de

Ein Mann tritt in Bahnhofsnähe gegen einen Streifenwagen und beschädigt ihn. Einer Festnahme will er sich verweigern, jetzt sucht die Polizei Zeugen.









Beamte der Bundespolizei haben am Dienstag einen 27-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der am Arnulf-Klett-Platz in Stuttgart-Mitte einen Streifenwagen beschädigt und sich anschließend gegen die Einsatzkräfte gewehrt haben soll. Zeugen hätten den Mann gegen 13.20 Uhr beobachtet, als er gegen einen Streifenwagen des Polizeireviers 2 Wolframstraße getreten haben soll und verständigten eine Streife der Bundespolizei.