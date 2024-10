1 Die Polizei durchsuchte das Gebäude und konnte nach zwei Stunden Entwarnung geben. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Wegen eines Briefes mit einer Bombendrohung evakuiert die Polizei das Jobcenter in Arnstadt. Wenig später gibt es Entwarnung. Die Ermittlungen dauern an.











Eine Bombendrohung per Brief hat im Jobcenter in Arnstadt (Ilm-Kreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zwei Gebäude mit rund 90 Menschen wurden am Montag vorsorglich evakuiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.