Arnold und Patrick Schwarzenegger: So ähnlich sind sich Vater und Sohn

Patrick Schwarzenegger scheint vollends in Hollywood angekommen zu sein. Nicht zuletzt dank manch Tugend, die einst seinen weltberühmten Vater aus dem steirischen Thal in die Traumfabrik führte.

Wer mit dem Nachnamen Schwarzenegger durch die Traumfabrik wandelt, sorgt ganz automatisch für Aufsehen und gewisse Assoziationen. So mögen die Nepotismus-Unkenrufe bei einem so auffälligen, einmaligen und erfolgsbehafteten Familiennamen womöglich noch etwas größer als bei anderen Kindern berühmter Eltern sein. Im Fall von Patrick Schwarzenegger (31) wirken derartige Vorwürfe jedoch zunehmend missgünstig. "Arnie" sei nicht nur stets ein strenger Vater gewesen, beteuerte sein Sohn unlängst in einem Interview. Seit jeher lautet das Kredo des Weltstars zudem: Nur wer hart (an sich) arbeitet, wird auf lange Sicht Erfolg haben. Patrick Schwarzenegger scheint diese Weltanschauung vererbt und verinnerlicht zu haben - und mit 31 Jahren nun an dem Punkt angelangt zu sein, deren Früchte zu ernten. Doch es gibt noch weitere Gemeinsamkeiten und manch feinen Unterschied zwischen Vater und Sohn.

Die schmalere Ausgabe vom "Mr. Universum"

Zuschauer der dritten Staffel der erfolgreichen Anthologie-Serie "The White Lotus" kommen nicht umher, die zunehmende optische Ähnlichkeit zwischen dem Vater-Sohn-Gespann wahrzunehmen. Damit ist nicht die bloße Statur gemeint, an das breite Kreuz seines Vaters kommt selbst der durchtrainierte Patrick Schwarzenegger nicht heran. Wie auch, bis heute gilt "Arnie" mit damals 19 Jahren als der jüngste Bodybuilder, der jemals zum "Mr. Universum" gekürt wurde. In dieser Hinsicht gleicht der uneheliche Sohn Joseph Baena (27) seinem Vater viel deutlicher und hegt zudem ähnliche Bodybuilder-Ambitionen.

Die größten Ähnlichkeiten zwischen Arnold und Patrick liegen vielmehr im Gesicht und in der Mimik, auch in der Gestik. Etwa das breite, selbstbewusste Lächeln und die Weise, dabei die Augen zusammenzukneifen. Auch der klassische "Daumen hoch" beim Fotocall auf dem roten Teppich wurde offenbar abgeguckt. Hinzu kommt die generelle Präsenz, die Patrick dank der vererbten, über 1,85 Meter Körpergröße sein Eigen nennen darf. In dieser Hinsicht befindet er sich schon jetzt auf Augenhöhe mit seinem berühmten Dad.

Hier hat er dem "Terminator" etwas voraus

In einem Punkt ist Patrick Schwarzenegger sogar deutlich voraus: Während Arnold im Alter von 22 Jahren seine erste Rolle ergatterte, war Patrick bei "Die Bankdrücker" von 2006 noch im Teenageralter. Zugegeben, der Vergleich hinkt: Der Weg aus dem steirischen Thal zum "Herkules in New York" war deutlich länger, als vom Weltstar-Sohn zur ersten Statistenrolle mit 13 Jahren. Doch auch bei den beiden darauffolgenden Filmen "Love Stories" und "Kindsköpfe 2" war Patrick Schwarzenegger noch wesentlich jünger als sein Vater.

Will er seinem alten Herren auch in einer der ikonischsten Rollen der Filmgeschichte zuvorkommen, hat Patrick Schwarzenegger noch ungefähr sechs Jahre Zeit. Um die 37 Jahre war "Arnie" alt, als er sich 1984 als "Terminator" auf die Jagd nach Sarah Connor (Linda Hamilton) begab. "Ich bin bereit, den Terminator zu spielen. Ob mit meinem Dad oder ohne ihn", gab sich Patrick unlängst in einem Interview mit "Esquire" selbstbewusst, in absehbarere Zeit in die übergroßen Fußstapfen seines Vaters schlüpfen zu können.

So auch in der Politik? Patrick Schwarzenegger ist schließlich nicht nur der Spross des einstigen "Gouvernator" von Kalifornien, er ist auch der Sohn von Kennedy-Nachfahrin Maria Shriver (69). Obwohl ihm politische Ambitionen doppelt in die Wiege gelegt wurden, macht er bislang noch keine Anstalten, seinem berühmten Vater auch in dieser Hinsicht nachzueifern. Reichlich Zeit bleibt ihm aber dafür: Arnold Schwarzenegger war 56 Jahre alt, als er 2003 zum Gouverneur des Golden State ernannt wurde. Bis zu diesem Alter lassen sich noch viele Filme und Serien drehen.